Крис Пол разорвёт контракт на $ 44 млн с «Финиксом». Другой клуб готов его перехватить

Звезда «Финикс Санз» Крис Пол решил разорвать контракт с клубом, утверждает журналист New York Post Марк Берман. По данным источника, Пол не планирует оставаться в команде на следующий сезон. Так, он не будет продлевать соглашение ещё на один год, соответствующая опция есть в его контракте.

Продление привело бы к тому, что сумма его контракта составила бы $ 44 млн. Теперь он хочет подписать соглашение на два года с менее высокой годовой зарплатой.

Потенциальным претендентом на игрока считается «Нью-Йорк Никс». Так, руководство клуба следит за развитием ситуации и готовит собственное предложение, чтобы вписать контракт Пола в потолок зарплат.

Пол попал в протоколы НБА по охране здоровья и безопасности в связи с COVID-19 16 июня после того, как его команда одержала победу над «Денвер Наггетс» (4-0) в полуфинале Западной конференции. Он пропустил первые две игры финала Западной конференции перед возвращением на площадку в третьей встрече, в которой набрал 15 очков (5/19 с игры) и 12 передач.