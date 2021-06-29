Стало известно, почему Бекки Хэммон не стала главным тренером «Портленда»

Как сообщает Bleacher Report, Чонси Биллапс, ставший главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс» конкурировал за этот пост с Майком Д’Антони и Бекки Хэммон. Как утверждает источник, Чонси был главным кандидатом, но в последнюю неделю столкнулся с конкуренцией.

Так, Хэммон, работающая ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», была фаворитом владельца клуба. Но затем ситуация изменилась после того, как клуб получил инсайдерскую информацию у сотрудников «Спёрс».

Отзывы о работе Хэммон не были положительными. Так, в «Спёрс» сообщили, что она не лучшим образом выполняет тренерские обязанности. Руководители «Портленда» позднее получили информацию и в других источниках, подтвердившую эту характеристику.