Стало известно, почему Бекки Хэммон не стала главным тренером «Портленда»
Поделиться
Как сообщает Bleacher Report, Чонси Биллапс, ставший главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс» конкурировал за этот пост с Майком Д’Антони и Бекки Хэммон. Как утверждает источник, Чонси был главным кандидатом, но в последнюю неделю столкнулся с конкуренцией.
Так, Хэммон, работающая ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», была фаворитом владельца клуба. Но затем ситуация изменилась после того, как клуб получил инсайдерскую информацию у сотрудников «Спёрс».
Отзывы о работе Хэммон не были положительными. Так, в «Спёрс» сообщили, что она не лучшим образом выполняет тренерские обязанности. Руководители «Портленда» позднее получили информацию и в других источниках, подтвердившую эту характеристику.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
00:45
-
00:04
- 28 июня 2021
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
21:40
-
21:29
-
19:49
-
17:51
-
17:23
-
16:32
-
15:49
-
14:58
-
13:51
-
12:51
-
11:18
-
10:49
-
09:38
-
09:14
-
08:34
-
08:24
-
05:58
-
01:19
- 27 июня 2021
-
23:54
-
23:19
-
21:03
-
20:46
-
19:04
-
18:30
-
17:52
-
17:27
-
16:30
-
16:19
-
15:29
-
15:24
Партнерский контент