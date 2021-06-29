Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, почему Бекки Хэммон не стала главным тренером «Портленда»

Стало известно, почему Бекки Хэммон не стала главным тренером «Портленда»
Комментарии

Как сообщает Bleacher Report, Чонси Биллапс, ставший главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс» конкурировал за этот пост с Майком Д’Антони и Бекки Хэммон. Как утверждает источник, Чонси был главным кандидатом, но в последнюю неделю столкнулся с конкуренцией.

Так, Хэммон, работающая ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», была фаворитом владельца клуба. Но затем ситуация изменилась после того, как клуб получил инсайдерскую информацию у сотрудников «Спёрс».

Отзывы о работе Хэммон не были положительными. Так, в «Спёрс» сообщили, что она не лучшим образом выполняет тренерские обязанности. Руководители «Портленда» позднее получили информацию и в других источниках, подтвердившую эту характеристику.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021