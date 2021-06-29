«Клипперс» обыграли «Финикс» и сократили отставание в финале Западной конференции

В пятом матче финала Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 116:102 и сократил отставание в серии до 2-3.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (41 очко и 13 подборов), Реджи Джексон (23 очка) и Маркус Моррис (22 очка). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (31 очко), Крис Пол (22 очка) и Кэмерон Джонсон (14 очков).

Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 120:114, 104:103 и 84:80, а «Клипперс» обыгрывал соперника со счётом 106:92. Шестой матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 1 июля.

Напомним, в финале Восточной конференции встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс», в настоящее время «Бакс» ведут со счётом 2-1.