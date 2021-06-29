«Клипперс» обыграли «Финикс» и сократили отставание в финале Западной конференции
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В пятом матче финала Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 116:102 и сократил отставание в серии до 2-3.
В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (41 очко и 13 подборов), Реджи Джексон (23 очка) и Маркус Моррис (22 очка). У «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (31 очко), Крис Пол (22 очка) и Кэмерон Джонсон (14 очков).
Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 120:114, 104:103 и 84:80, а «Клипперс» обыгрывал соперника со счётом 106:92. Шестой матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 1 июля.
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
29 июня 2021, вторник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
102 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 31, Пол - 22, Джонсон - 14, Эйтон - 10, Бриджес - 5, Крэйг - 5, Пэйн - 5, Краудер - 4, Надер - 4, Шарич - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Смит
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 41, Джексон - 23, Моррис - 22, Казинс - 15, Беверли - 7, Мэнн - 4, Батюм - 2, Феррелл - 2, Зубац, Ибака, Кеннард, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб
Напомним, в финале Восточной конференции встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс», в настоящее время «Бакс» ведут со счётом 2-1.
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