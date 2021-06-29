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«Клипперс» понесли новую потерю в составе

«Клипперс» понесли новую потерю в составе
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Стартовый центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац пропустил пятый матч серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (116:102, 2-3) из-за растяжения связки правого колена, сообщает ESPN.

Зубац получил травму в предыдущей игре с «Финиксом». В понедельник перед матчем у него был статус «под вопросом». Зубац играет важную роль для «Клипперс» в серии с «Санз», сдерживая одного из ведущих игроков соперника Деандре Эйтона. Хорватский баскетболист в последних матчах оформил три подряд дабл-дабла, в том числе 15 очков и 16 подборов в третьем матче и 13+14 в четвертом.

Зубац не смог выйти на площадку в первый раз за последние два сезона. В лазарете команды он присоединился к форварду Каваю Леонарду.

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