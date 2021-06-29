Крис Пол и Девин Букер объяснились за неиспользованный шанс выйти в финал НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и атакующий защитник Девин Букер поделились мнением после пятого матча финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:116, 3-2).

«Мы должны стать лучше. „Клипперс“ вышли на площадку и были агрессорами. Они были похожи на нас в четвёртом матче. Они ударили нас. Им было слишком комфортно. Мы должны играть лучше», — приводит слова Пола ESPN.

«Клипперс» вышли и ударили нас по лицу в начале матча. Они не собираются сдаваться, поэтому мы должны быть сконцентрированными от начала и до конца. Они хорошо разобрали нас, использовали свой «смолл-болл» состав. Я думаю, что мы будем готовы к шестой игре. Это тяжелое поражение для нас на домашней площадки, мы не использовали шанс попасть в финал НБА. Так что мы будем готовы. Мы собираемся посмотреть видео и внести необходимые коррективы. В этой раздевалке у всех нас одна цель — выиграть баскетбольные матчи. Когда не получается, мы смотрим на то, что сделали неправильно. Когда выигрываем, делаем то же самое. Мы смотрим видео и всё ещё пытаемся понять, где можем стать лучше", — сказал Букер.