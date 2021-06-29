Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал 5 российских игроков, которые могли бы играть в основе ЦСКА

Владимир Гомельский назвал 5 российских игроков, которые могли бы играть в основе ЦСКА
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, какие российские баскетболисты смогли бы заиграть в основе ЦСКА прямо сейчас.

«Выскажу свою точку зрения. Подчёркиваю, что она субъективна. Я бы предложил следующий список: Александр Петенев, Максим Карванен, Андрей Мартюк, Александр Чадов, Михаил Беленицкий. В этой пятёрке четыре форварда и один атакующий защитник (Беленицкий). Разыгрывающих и центровых нет», — написал Гомельский на своём сайте.

ЦСКА в завершившемся сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ. Кроме того, команда вышла в «Финал четырёх» в Евролиге, но уступила в полуфинале. Ранее стало известно, что москвичи продлили контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом. Сам Гомельский был против этого.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021