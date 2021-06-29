Владимир Гомельский назвал 5 российских игроков, которые могли бы играть в основе ЦСКА
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, какие российские баскетболисты смогли бы заиграть в основе ЦСКА прямо сейчас.
«Выскажу свою точку зрения. Подчёркиваю, что она субъективна. Я бы предложил следующий список: Александр Петенев, Максим Карванен, Андрей Мартюк, Александр Чадов, Михаил Беленицкий. В этой пятёрке четыре форварда и один атакующий защитник (Беленицкий). Разыгрывающих и центровых нет», — написал Гомельский на своём сайте.
ЦСКА в завершившемся сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ. Кроме того, команда вышла в «Финал четырёх» в Евролиге, но уступила в полуфинале. Ранее стало известно, что москвичи продлили контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом. Сам Гомельский был против этого.
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