Ричард Джефферсон спрогнозировал чемпиона НБА в нынешнем сезоне
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Аналитик НБА Ричард Джефферсон поделился мнением о том, кто выиграет НБА в нынешнем сезоне. Эксперт предложил довольно неожиданный вариант. По мнению Джефферсона, чемпионом станет «Финикс Санз».
«Финикс Санз» выиграет турнир», — сказал Джефферсон в интервью ESPN.
Отметим, что «Санз» ещё никогда не становились чемпионами НБА.
«Финикс» уже в первом раунде плей-офф выбил из турнира действующих чемпионов, команду «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступает Леброн Джеймс. Во втором раунде «Финикс» не испытал особых проблем в противостоянии с «Денвер Наггетс» (4-0). В финале Западной конференции «Санз» ведут борьбу с «Лос-Анджелес Клипперс». Пока «Финикс» ведёт в серии — 3-2.
В другом финале встречаются «Атланта Хоукс» и «Милуоки Бакс».
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