Эксперт объяснил, почему «Клипперс» можно избавиться от Кавая Леонарда

Известный эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о выступлении Кавая Леонарда за «Лос-Анджелес Клипперс». Телеведущий предположил, что калифорнийцам стоит задумываться о расставании со звёздным игроком.
«У меня нет уверенности, что «Клипперс» стоит удерживать Кавая в межсезонье. Я хочу подчеркнуть, он входит в пятёрку самых талантливых баскетболистов, мы говорим об элитном игроке. Но если брать в расчёт распределение нагрузки, его характер, отсутствие лидерских качеств… Добавим сюда, что он не смог сыграть надёжно в плей-офф, да и стал старше. Очевидно, что руководству клуба стоит подумать о долгосрочных перспективах», — приводит слова эксперта Fadeaway World.
Звёздный игрок может продлить контракт на следующий сезон. Его гонорар составит $ 36 млн.
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