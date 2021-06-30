«Атланта» разгромила «Милуоки» в финале Востока и сравнялась в серии

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Атланта Хоукс» дома обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 110:88 и сравнялась в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Лу Уильямс (21 очко), Богдан Богданович (20 очков), Клинт Капела (15 очков) и Кевин Хаертер (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Джру Холидэй (19 очков и 9 передач), Крис Миддлтон (16 очков) и Яннис Адетокунбо (14 очков).

Ранее в серии «Бакс» одерживали победы со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выиграли со счётом 116:113. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 2 июля.

Напомним, в финале Западной конференции встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс», в настоящее время «Санз» ведут со счётом 3-2 в серии.