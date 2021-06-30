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«Атланта» разгромила «Милуоки» в финале Востока и сравнялась в серии

«Атланта» разгромила «Милуоки» в финале Востока и сравнялась в серии
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В четвёртом матче финала Восточной конференции «Атланта Хоукс» дома обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 110:88 и сравнялась в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Лу Уильямс (21 очко), Богдан Богданович (20 очков), Клинт Капела (15 очков) и Кевин Хаертер (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Джру Холидэй (19 очков и 9 передач), Крис Миддлтон (16 очков) и Яннис Адетокунбо (14 очков).

Ранее в серии «Бакс» одерживали победы со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выиграли со счётом 116:113. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 2 июля.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
30 июня 2021, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 88
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Л. Уильямс - 21, Богданович - 20, Капела - 15, Хаертер - 15, Реддиш - 12, Галлинари - 10, Оконгву - 7, Коллинс - 4, Мэйс - 4, Найт - 2, Гудвин, Данн, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл, Янг
Милуоки Бакс: Холидэй - 19, Миддлтон - 16, Адетокунбо - 14, Такер - 8, Лопес - 7, Портис - 7, Форбс - 6, Нвора - 4, Коннотон - 3, Адетокунбо - 2, Брайант - 2, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Тиг, Тупан

Напомним, в финале Западной конференции встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс», в настоящее время «Санз» ведут со счётом 3-2 в серии.

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