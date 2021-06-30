«Милуоки» лишился Янниса Адетокунбо

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо травмировал левое колено в четвертом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Атланта Хоукс» (88:110, 2-2).



Яннис в третьей четверти столкнулся под щитом с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой. Адетокунбо покинул площадку и не смог продолжить игру. Яннис успел набрать 14 очков и 8 подборов за 24 минуты.



В составе победителей лучшими на площадке были Лу Уильямс (21 очко), Богдан Богданович (20 очков), Клинт Капела (15 очков) и Кевин Хаертер (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре стали Джру Холидэй (19 очков и 9 передач), Крис Миддлтон (16 очков) и Яннис Адетокунбо (14 очков).



Ранее в серии «Бакс» одерживали победы со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выиграли со счётом 116:113. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 2 июля.