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«Барселона» заключила долгосрочные контракты с двумя игроками сборной Испании

«Барселона» заключила долгосрочные контракты с двумя игроками сборной Испании
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«Барселона» объявила о продлении контрактов сразу с двумя игроками. Клуб заключил новые контракты с Алексом Абринесом и Серхи Мартинесом.

Атакующий защитник Абринес подписал соглашение до 30 июня 2026 года. Абринес выступает за каталонский клуб уже пять лет. Он в составе «Барселоны» выиграл шесть различных титулов.

Из каталонского клуба он уезжал в НБА, выступая за «Оклахома-Сити Тандер».

Форвард Серхио Мартинес подписал контракт до 2024 года. После пят лет в молодёжной команде он стал игроком основного состава. В Евролиге форвард провёл 26 матчей, в среднем он набирал 1,9 очка, делал 2,1 подбора.

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