Сборная России по баскетболу проиграла Мексике в квалификации Олимпиады
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Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне уступили мексиканцам со счётом 64:72.
Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной Мексики, отрыв которой составил два очка. К большому перерыву лидерство захватила сборная России, оторвавшаяся на пять очков.
Ключевой стала третья четверть, которую Мексика выиграла со счётом 19:7. В последней четверти мексиканцы ещё немного увеличили отрыв.
Самым результативным в составе сборной России стал Семён Антонов, набравший 13 очков.
Несмотря на неудачный старт, сборная России сохраняет шансы на выход из группы. Для этого в следующем матче россиянам надо обыграть Германию с преимуществом не менее 8 очков.
Олимпийские игры (м) - квалификация. Сплит. Группа A. 1-й тур
30 июня 2021, среда. 17:30 МСК
Мексика
Окончен
72 : 64
Россия
Мексика: Крус - 21, Айон - 11, Столл - 11, Рамос - 7, Хирон - 7, Мендес-Вальдес - 5, Амиго - 4, Хаймес - 4, Эстрада - 2, Камачо, Рейна, Уилльис-Ороско
Россия: Антонов - 13, Воронцевич - 11, М. Кулагин - 7, Ухов - 7, Ивлев - 6, Карданахишвили - 6, Бабурин - 5, Комолов - 3, Астапкович - 2, Мозгов - 2, Стребков - 2, Мотовилов
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