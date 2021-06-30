Сборная России по баскетболу проиграла Мексике в квалификации Олимпиады

Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне уступили мексиканцам со счётом 64:72.

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной Мексики, отрыв которой составил два очка. К большому перерыву лидерство захватила сборная России, оторвавшаяся на пять очков.

Ключевой стала третья четверть, которую Мексика выиграла со счётом 19:7. В последней четверти мексиканцы ещё немного увеличили отрыв.

Самым результативным в составе сборной России стал Семён Антонов, набравший 13 очков.

Несмотря на неудачный старт, сборная России сохраняет шансы на выход из группы. Для этого в следующем матче россиянам надо обыграть Германию с преимуществом не менее 8 очков.