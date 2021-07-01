«Олимпиакос» вернулся в высший дивизион чемпионата Греции
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«Олимпиакос» переведён в высший дивизион чемпионата Греции, где он не выступал с 2019 года, сообщает Sport24.gr.
«Олимпиакос» оказался во втором дивизионе по итогам сезона-2018/2019, когда в результате конфликта с «Панатинаикосом» и федерацией решил не являться на матчи. Владельцы «Олимпиокса» братья Аггелопулосы и собственник «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос угрожали друг другу и ставили ультиматумы. После нескольких неявок было решено понизить «Олимпиаокос» в классе.
Во втором дивизионе выступала молодежная команда «Олимпиакоса», основная играла только в Евролиге. Резервный состав «Олимпиакоса» в этом сезоне завершил победой серию финала второго дивизиона чемпионата Греции с «Марусси» (3-0), что позволило повыситься в классе.
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