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Скотти Пиппен сделал новый выпад против Майкла Джордана

Скотти Пиппен сделал новый выпад против Майкла Джордана
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Бывшая звезда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен предположил, что он мог не допустить гегемонию «быков» с Майклом Джорданом, если бы остался в «Сиэтл Суперсоникс» в 1987 году после выбора на драфте НБА. По словам Пиппена, в «Сиэтле» он бы добился не меньшего успеха, учитывая, что его одноклубниками были бы Гэри Пэйтон и Шон Кемп.

«В «Сиэтле» у меня были бы великолепные одноклубники. Особенно если бы у нас остались Гэри Пэйтон и Шон Кемп. Мы встречались с этой командой в финале, она была очень сильна. Было бы здорово сыграть за них против Майкла Джордана… Я не думаю, что в этом случае он сумел бы добиться всего, чего в итоге добился. Понимаете, о чём я?» — сказал Пиппен в эфире Dan Patrick Show.

Ранее Пиппен заявил, что у него есть вопросы к сериалу «Последний танец». Скотти не понравилось, что Джордан представлен как человек, который единолично привёл «Буллз» к успеху и сам побеждал всех соперников.

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