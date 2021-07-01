Назван статус 3 получивших травмы звёзд на пятый матч финала Восточной конференции
Поделиться
Стал известен статус травмированных форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга и его одноклубника центрового Клинта Капелы на пятый матч финала Восточной конференции НБА (2-2), сообщает Hoops Rumors.
Адетокунбо внесен в список сомнительных для участия игроков на пятый матч. Команда добавила в пресс-релизе, что МРТ колена Янниса подтвердила первоначальный диагноз гиперэкстензии. У баскетболиста нет разрыва связок, однако выход на площадку в краткосрочной перспективе считается маловероятным. Янг и Капела также указаны как «сомнительные» в протоколе. Янг не играл в четвертом матче из-за травмы голеностопа, Капела получил повреждение глаза во второй половине предыдущей встречи.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
08:56
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
08:09
-
07:54
-
06:49
-
00:17
-
00:06
-
00:03
- 30 июня 2021
-
23:29
-
23:15
-
22:18
-
21:34
-
21:21
-
21:04
-
19:33
-
18:54
-
18:24
-
18:12
-
18:00
-
17:28
-
16:45
-
15:41
-
14:34
-
12:57
-
11:50
-
10:50
-
09:28
-
09:27
-
09:21
-
08:20
-
08:05
-
07:51
-
07:45
Партнерский контент