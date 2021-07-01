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Назван статус 3 получивших травмы звёзд на пятый матч финала Восточной конференции

Назван статус 3 получивших травмы звёзд на пятый матч финала Восточной конференции
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Стал известен статус травмированных форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга и его одноклубника центрового Клинта Капелы на пятый матч финала Восточной конференции НБА (2-2), сообщает Hoops Rumors.

Адетокунбо внесен в список сомнительных для участия игроков на пятый матч. Команда добавила в пресс-релизе, что МРТ колена Янниса подтвердила первоначальный диагноз гиперэкстензии. У баскетболиста нет разрыва связок, однако выход на площадку в краткосрочной перспективе считается маловероятным. Янг и Капела также указаны как «сомнительные» в протоколе. Янг не играл в четвертом матче из-за травмы голеностопа, Капела получил повреждение глаза во второй половине предыдущей встречи.

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