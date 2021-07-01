Крис Пол отреагировал на победу над бывшим клубом, обеспечившую первый выход в финал НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поделился мнением после шестого матча финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (130:103, 4-2). Пол впервые сыграет в финале НБА за карьеру, выбив свою бывшую команду «Клипперс».



«Первый выход в финал НБА после 16 сезонов попыток? Это звучит чертовски хорошо, чертовски хорошо. Хотя безумно то, что я сделал это после победы над бывшей командой. Очень рад за всех людей, которые меня окружают. «Клипперс» тоже моя семья. Эти болельщики, Билли Кристал, они моя семья. С большим уважением отношусь к этой команде, всегда буду «парусником». Но эти парни из моей команды, эти парни вокруг меня…

Было проделано много работы. Все придерживались своего курса. Эта команда упорно борется. Черт возьми, это хорошо. Нельзя терять хватку. Я хотел, чтобы мой сын и моя семья могли приехать сюда. Очень много эмоций. Было много травм, вчера делал МРТ запястья. Было много всяких плохих вещей. Прямо сейчас я хочу праздновать со своей командой. Мы заслужили уважение", — приводит слова Пола FOX Sports.