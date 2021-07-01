Кевин Дюрант отреагировал на истечение контракта Месси — крупнейшего в истории спорта

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал истечение контракта аргентинского футболиста Лионеля Месси с «Барселоной».



Месси в 2017 году заключил с испанским клубом 4-летнее соглашение на 674 миллиона долларов. Этот контракт является крупнейшим в истории спорта.



«Безумие», – написал Дюрант на своей странице в «Твиттере».



Дюрант играет за «Бруклин» на 4-летнем контракте, за который ему положено 164 миллиона. Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.