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Кевин Дюрант отреагировал на истечение контракта Месси — крупнейшего в истории спорта

Кевин Дюрант отреагировал на истечение контракта Месси — крупнейшего в истории спорта
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал истечение контракта аргентинского футболиста Лионеля Месси с «Барселоной».

Месси в 2017 году заключил с испанским клубом 4-летнее соглашение на 674 миллиона долларов. Этот контракт является крупнейшим в истории спорта.

«Безумие», – написал Дюрант на своей странице в «Твиттере».

Дюрант играет за «Бруклин» на 4-летнем контракте, за который ему положено 164 миллиона. Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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