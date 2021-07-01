«Нью-Йорк» приготовил 5 запасных вариантов в случае неудачи с главной трансферной целью

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» подготовил сразу пять запасных вариантов, на случай, если не удастся переманить в клуб Дэмьена Лилларда, сообщает SNY.com.



По информации источника, в команде рассматривают варианты с переходами Кайла Лоури из «Торонто Рэпторс», Денниса Шрёдера из «Лос-Анджелес Лейкерс», Кендрика Нанна из «Майами Хит», Лонзо Болла из «Нью-Орлеан Пеликанс» и Криса Пола из «Финикс Санз».



Ожидается, что все эти игроки выйдут в межсезонье на рынок свободных агентов.



Напомним, ранее стало известно, что Лиллард находится на грани ухода из «Портленда». Он выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф.