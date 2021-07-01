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Стефен Карри отреагировал на выход Криса Пола в финал НБА

Стефен Карри отреагировал на выход Криса Пола в финал НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поздравил баскетболиста «Финикс Санз» Криса Пола с выходом в финал НБА.

«Оу, „Санз“, вы сделали это. Респект. Поздравляю. 16 лет — это слишком долго, Крис Пол», — написал Стефен Карри в своём «твиттере».

Ранее в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 130:103, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-2.

Таким образом, «Финикс Санз» стал первым финалистом текущего плей-офф НБА. «Санз» пробились в решаюшую стадию сезона после 28-летнего перерыва. Второй участник определяется на Востоке в паре «Атланта Хоукс» — «Милуоки Бакс» (2-2).

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