Василие Мицич получил один из крупнейших контрактов в истории и остался в Европе
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«Анадолу Эфес» продлил контракт с разыгрывающим Василие Мицичем до 2024 года, сообщает Eurohoops.
Ранее сообщалось, что Мицич этим летом продолжит карьеру в НБА. Права на сербского баскетболиста принадлежат «Оклахома-Сити Тандер», при этом интерес к разыгрывающему также проявлял «Чикаго Буллз». «Эфес» предложил сербу один из крупнейших двухлетних контрактов в истории европейского баскетбола, что стало веским аргументом продолжения карьеры в Турции.
В сезоне Евролиги-2020/2021 Мицич набирал 16,7 очка и 4,9 передачи за 30 минут, реализуя 56,3% двухочковых и 38,9% трехочковых бросков. Василие был признан MVP сезона Евролиги, а также помог «Эфесу» выиграть первый в истории титул и получил награду MVP «Финала четырех».
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