Названа звезда НБА, которую ждёт резкое понижение роли в следующем сезоне

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав может лишиться игрового времени в следующем сезоне, сообщает Cleveland.com. По информации источника, руководство клуба считает, что его игровое время может достаться Ларри Нэнсу-младшему.
В минувшем сезоне НБА Кевин Лав в среднем проводил на паркете около 25 минут.
Ранее стало известно, что Лав останется в «Кливленде» в межсезонье. Ранее Лав говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.
Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.
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