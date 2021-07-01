«Барселона» переманила одного из лучших игроков конкурента
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Центровой Сертач Шанлы перешёл из «Анадолу Эфес» в «Барселону», сообщает испанский клуб на официальном сайте.
Стороны заключили двухлетний контракт. Шанлы ранее решил не пользоваться опцией продления в контракте с «Анадолу Эфесом» и получил статус свободного агента. Турецкий баскетболист хотел попробовать силы в зарубежном чемпионате, «Барселона» была его приоритетным вариантом.
Шанлы провел 34 матча в регулярном сезоне Евролиги-2020/2021. В составе «Эфеса» он набирал 7,8 очка и 2,2 подбора за 14,2 минуты, реализуя 66,1% двухочковых и 34,9% бросков из-за дуги. В «Финале четырёх» в Кёльне Сертач набирал 15,5 очка и 5,0 подбора за матч, помогая выиграть «Анадолу» первый титул в истории. В финале турецкий клуб обыграл «Барселону».
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