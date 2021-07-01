Экс-игрок «Химок» стал тренером в «Милане»

Бывший защитник «Химок» Джанмарко Поцекко присоединился к тренерскому штабу «Милана». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



«На данном этапе моей карьеры возможность поработать вместе с Этторе Мессиной как нельзя кстати. О лучшем я не мог даже и мечтать. Подхожу к этому с энтузиазмом, скромностью и чувством ответственности. Постараюсь способствовать созданию идеальных условий для главного тренера и буду делать всё, чтобы он мог принимать правильные решения для команды», — прокомментировал назначение на должность Поцекко.



Ранее сообщалось, что атакующий защитник «Милана» Кевин Пантер находится в шаге от перехода в ЦСКА. В прошлом сезоне Евролиги Пантер набирал в среднем 14,3 очка (лучший результат в команде), 1,6 подбора и 1,4 передачи при точности двухочковых 50,7% и трёхочковых 39,2%, рейтинг эффективности игрока составил 11,6 балла.

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