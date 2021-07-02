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Квалификация Олимпиады. Россия вылетела, Дончич блистал, определены все полуфинальные пары

Квалификация Олимпиады. Россия вылетела, Дончич блистал, определены все полуфинальные пары
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В Каунасе, Белграде, Сплите и Виктории завершились матчи группового этапа квалификации Олимпиады. По его итогам в полуфиналах сыграют Германия — Хорватия, Бразилия — Мексика, Литва — Польша, Словения — Венесуэла, Сербия — Пуэрто-Рико, Италия — Доминиканская Республика, Канада — Чехия, Греция — Турция.

Турнир в Каунасе

Группа А

Южная Корея — Литва — 57:96 (16:28, 18:21, 9:27, 14:20)

ЮК: Ра Гун А 26 + 8 подборов, Ли Хен Юн 11 + 5 подборов
Л: Валанчюнас 15 + 13 подборов + 3 блок-шота, Григонис 13, Йокубайтис 13 + 5 передач, Димша 11, Сабонис 9 + 10 подборов

Положение команд: Литва — 2-0, Венесуэла — 1-1, Южная Корея — 0-2.

Группа B

Словения — Польша — 112:77 (29:26, 34:20, 20:14, 29:17)

С: Дончич 18 + 10 передач + 6 подборов, Препелич 17, Хроват 16 + 5 подборов, Блажич 11, Зоран Драгич 11, Чанчар 10, Тоби 8 + 10 подборов
П: Понитка 16 + 7 подборов, Бальцеровски 11, Слотер 11 + 5 передач

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-​аккаунте Fiba — The Basketball Channel.

Положение команд: Словения — 2-0, Польша — 1-1, Ангола — 0-2.

Турнир в Белграде

Группа А

Филиппины — Доминиканская Республика — 67:94 (22:23, 19:16, 10:26, 16:29)

Ф: Хэдинг 13 + 6 подборов, Куаме 10 + 6 подборов, Сото 8, Абарриентос 6, Наварро 6, Беланжель 6 + 10 подборов
Д: Лиз 23, Солано 21, Торрес 20 + 6 передач + 5 подборов, Нуньез 13 + 6 подборов

Положение команд: Сербия — 2-0, Доминиканская республика — 1-1, Филиппины — 0-2.

Группа В

Италия — Пуэрто-Рико — 90:83 (18:24, 19:20, 27:14, 26:25)

И: Фонтеккьо 21 + 6 подборов, Мэннион 21 + 6 передач, Полонара 21 + 11 подборов, Тонут 9, Риччи 6
П: Клавелл 24, Браун 16 + 16 передач + 9 подборов, Андухар 11, Кондит 9, Пинейро 8, Ортиз 7 + 6 подборов

Положение команд: Италия — 1-0, Пуэрто-Рико — 0-1.

Турнир в Сплите

Группа А

Россия — Германия — 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19)

Р: Воронцевич 17, Антонов 9 + 8 подборов, Бабурин 6, Карданахишвили 6 + 5 потерь, Мотовилов 6, Мозгов 6, Ухов 6, Астапкович 5 + 5 подборов
Г: Фойгтманн 13 + 7 подборов, Вагнер 12, Гиффи 11, Сайбу 11, Бенцинг 6, Ло 5, Тиманн 5

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-​аккаунте Fiba — The Basketball Channel.

Положение команд: Германия — 2-0, Мексика — 1-1, Россия — 0-2

Группа B

Хорватия — Тунис — 75:70 (20:11, 22:17, 14:29, 19:13)

Х: Хезонья 27 + 8 подборов + 4 перехвата, Боян Богданович 14, Жижич 14 + 12 подборов
Т: Слимани 15 + 7 подборов, Марнауи 14, Эль-Мабрук 13, Межри 13 + 5 подборов

Положение команд: Бразилия — 2-0, Хорватия — 1-1, Тунис — 0-2

Турнир в Виктории

Группа А

Китай — Греция — 80:105 (14:28, 18:24, 27:24, 21:29)

К: Ху 16 + 5 передач, Ци Чжоу 15 + 10 подборов, Ву 14
Г: Ларенцакис 21, Слукас 14, Каселакис 12, Митоглу 12 + 7 подборов, Кацивелис 11, Папаяннис 8, Костас Адетокунбо 7

Положение команд: Канада — 2-0, Греция — 1-1, Китай — 0-2

Группа B

Чехия — Уругвай — 80:79 (19:20, 26:17, 22:20, 13:22)

Ч: Саторански 19 + 7 подборов + 8 передач, Сирина 17, Балвин 12 + 11 подборов, Ауда 10, Богачик 8, Веселы 6
У: Грейнджер 22 + 7 подборов + 7 передач, Фитипальдо 22, Вескови 12

Положение команд: Турция — 2-0, Чехия — 1-1, Уругвай — 0-2.

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