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«Клипперс» и «Лейкерс» борются за 4-кратного участника Матча звёзд НБА

«Клипперс» и «Лейкерс» борются за 4-кратного участника Матча звёзд НБА
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Обменянный из «Бостон Селтикс» в «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающий Кемба Уокер в ближайшем будущем может снова сменить команду, сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера Зака Лоу.

Интерес к 31-летнему Уокеру проявляют два лос-анджелесских клуба — «Клипперс» и «Лейкерс». За сезон-2021/2022 Уокер должен получить 36 миллионов долларов, на следующий год распространяется опция игрока.

Уокер отыграл за «Селтикс» два сезона. В сезоне-2020/2021 4-кратный участник Матча звёзд провёл 43 матча, набирая в среднем 19,3 очка, 4,0 подбора и 4,9 передачи. Уокер не смог оправдать ожиданий руководства «Селтикс». Генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж пытался обменять Кембу по ходу сезона, что вызвало недовольство игрока.

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