Станислав Ерёмин прокомментировал непопадание сборной России на Олимпиаду в Токио

Глава тренерского совета РФБ, чемпион мира, призёр Олимпийских игр Станислав Ерёмин прокомментировал неудачное выступление сборной России по баскетболу в олимпийской квалификации.
«Ребята старались, к ним не должно быть претензий. Но, к сожалению, уровень нашей сборной сейчас не позволяет нам рассчитывать на большее. На результат повлияли многочисленные потери в обоих матчах, не нашлось баскетболистов, которые в сложную минуту могут взять игру на себя. Хотя в этой сборной целому ряду ребят предоставился шанс стать полноправными игроками национальной команды сборной. Не получилось. Сергея Базаревича я бы тоже не стал в чем-то обвинять. Это сильный, квалифицированный тренер, который попал в сложную ситуацию. Выбор исполнителей у него очень сильно ограничен. Даже если поставить на его место Желько Обрадовича, это мало что изменит.
Это хороший звонок для тех, кто любит баскетбол, принимает участие в его развитии, вместе подумать, что делать дальше. Говорю про руководство РФБ, тренерский совет, президентов клубов. Понятно, что нам катастрофически не хватает команд в Единой лиге, но это закрытый турнир. Они самостоятельно принимают решения — брать или не брать тот или иной клуб. РФБ никак не может на это повлиять. А игрокам нужны рабочие места. Если Единая лига не расширяется, то каким-то образом стоит поднимать статус Суперлиги, попытаться найти деньги для её развития, мотивировать клубы. Не как сейчас — команды умирают одна за другой, а у наших игроков практически нет работы.
Мы потеряли несколько поколений детских тренеров, но это отдельная тема для разговора. И даже в такой ситуации у нас есть хороший материал, очень много талантливых детей. Но они дорастают до 17 лет, и этот талант уходит в пустоту. Большинство заканчивают карьеру, а лучшие из лучших попадают в топ-клубы, где прочно садятся на скамейку запасных. Они просто не могут выиграть конкуренцию у восьми-девяти иностранцев. В результате теряют свою индивидуальность, харизму, и на выходе мы получаем среднего баскетболиста», — приводят слова Станислава Ерёмина «Известия».
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