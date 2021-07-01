«Стыдно. Очень стыдно». Олимпиада в Токио пройдёт без сборной России

Завершился второй матч мужской сборной России на олимпийском квалификационном турнире, который проходит в хорватском Сплите. Российская команда со счётом 67:69 проиграла сборной Германии. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира. Таким образом, наша команда осталась вне борьбы за путёвку на Олимпийские игры в Токио.

Вчера, 30 июня, в стартовом матче отборочного турнира российская команда уступила Мексике – 64:72. Если бы нашим игрокам удалось одержать победу в этом матче, они бы сразу же обеспечили себе выход в полуфинал квалификации, так как за день до этого мексиканцы проиграли Германии (76:82). Но чтобы выйти в следующую стадию отбора, сегодня нашей команде было необходимо обыгрывать немцев с разницей в 8 и более очков.

При этом матч с откровенно слабой Мексикой российские баскетболисты провели очень неуверенно. Чего только стоит 21 потеря в матче с соперником такого уровня. Вот что после игры сказал главный тренер сборной Сергей Базаревич:

«Это не то, как мы хотели начать турнир, плохое поражение для нас. Казалось, мы контролировали игру после первой половины, но третья четверть нас убила — мы допустили слишком много потерь и проиграли подбор, плюс не забили свои открытые броски. Мексиканцы использовали это. Мы пытались вернуться в игру, боролись, но вынуждены вынести уроки из этого матча и готовиться к предстоящему».

Сегодняшнюю встречу сборная России начала весьма уверенно и сразу же вышла вперёд. В концовке первой четверти преимущество россиян дошло до отметки в 10 очков, однако команда сразу же его растеряла, пропустив рывок 0:8. Отрезок завершился со счётом 17:15. Вторую десятиминутку соперники провели в равной борьбе, однако к большому перерыву небольшое преимущество осталось за Россией – 35:32.

В середине третьей четверти российская команда вновь оторвалась от оппонентов на 10 очков, но к концовке преимущество сократилось – 53:50. В заключительной десятиминутке Германия не позволила россиянам увеличить разницу в счёте, а на последних минутах оказалась сильнее. За секунду до конца матча при счёте 67:68 Артём Комолов сфолил, Маодо Ло реализовал один из двух штрафных бросков (больше немцам и не нужно было) и поставил точку в матче.

Не спасли российский коллектив и усилия Андрея Воронцевича, который стал самым результативным игроком встречи – 17 очков, 3 подбора и 2 передачи. В составе победителей лучшим стал центровой Йоханнес Фойгтман, выступающий за московский ЦСКА. Он записал в свой актив 13 очков и 7 подборов.

В решающем матче у российской команды были проблемы с контролем мяча — игроки во второй раз подряд допустили 21 потерю. При этом всё равно были близки к победе над Германией, которая по качеству баскетбола тоже откровенно не блистает.

Вот что по поводу непопадания сборной на Олимпиаду сказал «Чемпионату» известный комментатор Владимир Гомельский:

«Стыдно. Очень стыдно. Я смотрю баскетбол эмоционально, когда играют наши. Но анализировать потери даже не хочется. А чувство стыда испытываю. Нам надо исправлять систему подготовки баскетболистов в стране. Если мы сейчас начнём все валить на отказников… Это их личное дело, нельзя заставить играть за сборную. Если человек не чувствует сил играть за команду, то что сделаешь? Ну не является человек патриотом или волнуется из-за контракта. Не было из-за болезни Курбанова и Карасёва. Они могли помочь, а все остальные в сборной по делу. Но получается, что у нас нет других. Получили такой результат, не обыграли Мексику.

Переживать даже не из-за чего. Ну допустим обыграли бы Мексику, попали бы чудом на Олимпиаду, пройдя Хорватию и Бразилию. Рейтинг сборных объективен. Мы во втором десятке».

К игре на Олимпиаде нынешняя российская сборная и вправду совсем не готова. По различным причинам квалификационный турнир пропустили Алексей Швед, Виталий Фридзон, Сергей Карасёв, Дмитрий Хвостов, Джоэл Боломбой, Дмитрий Кулагин, Андрей Зубков и Никита Курбанов. И тем, кто пришёл в сборную на замену звёздам российского баскетбола, явно не хватило опыта и уровня, чтобы бороться за поездку на Игры. Команда могла бы попытать удачу в полуфинале, обыграв во вчерашнем противостоянии Мексику, но даже с этой задачей наши баскетболисты справиться не смогли. Теперь выступление в квалификации справедливо продолжат немцы и мексиканцы. В полуфинале их уже ожидает сборная Бразилии, одержавшая две победы на групповом этапе. За выход в следующую стадию сегодня также поборются Тунис и Хорватия.

Российская сборная отправляется домой. Несмотря на то что и после контрольных товарищеских матчей на наших игроков никто не возлагал особых надежд, этот результат однозначно расстраивает. Выдающихся успехов от команды не ожидали, но и такого провала тоже. Как бы то ни было, таков на данный момент реальный уровень сборной России. И по итогам этого отборочного турнира руководству и тренерскому штабу явно придётся проделать с командой огромную работу.

Олимпиада в Токио пройдёт без сборной России. Не только мужской, но и женской. В последний раз наши баскетболисты принимали участие в Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Тогда мы взяли бронзовые медали. Сейчас кажется, что ждать подобных славных времён придётся очень долго.