Лука Дончич назвал своего кумира, в честь которого носит номер

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что выбрал 77-й игровой номер в честь греческого баскетболиста Вассилиса Спанулиса.



«Спанулис был моим кумиром с детства. Я всё время наблюдал за ним. Было немного грустно видеть, как он завершил карьеру. Вот почему на моём игровом джерси есть цифра «7». Я не мог выбрать себе седьмой номер, потому что он занят Дуайтом Пауэллом, так что я взял номер «77». Это было действительно очень важно для меня», — приводит слова Дончича Eurohoops.



Лука провёл свой третий сезон в НБА. Средние показали Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).