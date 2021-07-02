ЦСКА продлил одного из лучших игроков прошлого сезона

Защитник Габриэль «Иффе» Лундберг заключил с ЦСКА соглашение по схеме «2+1», сообщил клуб на официальном сайте.



В завершающей части сезона Иффе проявил себя важным звеном армейской команды. В Евролиге дебютант турнира сыграл в 15 матчах, в которых набирал 11,3 очка (67,7% двухочковых, 43,6% трёхочковых), делал 2,5 подбора, 2,2 передачи и 0,9 перехвата за 20,1 минуты, в Единой лиге ВТБ — в 13 матчах со средними показателями 9,7 очка, 2,0 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата за 21,6 минуты. Вместе с красно-синими Лундберг стал чемпионом Лиги ВТБ и России, участником «Финала четырёх» Евролиги, новобранцем года в Лиге ВТБ.



«Счастлив вернуться и продолжить выступать за ЦСКА. Мне действительно нравится в клубе как в смысле игры, так и в работе с людьми, я отлично здесь себя чувствую. С нетерпением жду следующего сезона, у нас остались незавершённые дела, о которых необходимо позаботиться», — сказал Лундберг.

«Иффе – очень мотивированный игрок, который заявил о своем статусе на высочайшем европейском уровне, получив шанс в ЦСКА в минувшем сезоне. В то же время, он еще во многом может прибавить. Для него ситуация будет иной, поскольку сейчас он сможет начать год с нами, пройти предсезонку. Так что он сможет поработать над своими навыками и помочь команде побеждать», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.