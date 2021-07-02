«Зенит» переподписал ключевого игрока

«Зенит» и американский защитник Билли Бэрон договорились о продлении контракта, сообщил клуб на официальном сайте.

Стороны уже имели действующее соглашение на следующий сезон, но приняли решение заранее продлить сотрудничество и подписали новый контракт до 2023 года.

«Билли Бэрон, вне сомнений, один из ключевых творцов исторического результата «Зенита» в Высоком сезоне. Уже на старте спортивного года наш атакующий защитник был признан MVP сентября-октября в Единой Лиге ВТБ. В турнире он провёл 25 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, делая 1,6 подбора и 2,5 результативные передачи и заканчивая встречу с 9,3 балла полезности. Не менее важный вклад внёс Бэрон в успех команды и в Евролиге: 39 матчей, 9,6 очка, 1,4 подбора, 1,7 результативные передачи и 7,8 балла эффективности в среднем за встречу», — отметила пресс-служба клуба.



«Мы с женой и сыном находимся в предвкушении быть частью семьи «Зенита» на протяжении ещё двух лет. Мы любим Санкт-Петербург, хорошо, что нам удалось прийти к соглашению с клубом. Я с нетерпением жду работы с Хавьером Паскуалем и его тренерским штабом в будущем, чтобы продолжить тот успех, который мы одержали в прошлом сезоне», — сказал Бэрон.