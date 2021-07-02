Раскрыта зарплата Василие Мицича, получившего один из крупнейших контрактов в истории

Инсайдер Неманья Жорич раскрыл информацию об условиях нового контракта сербского защитника Василие Мицича и турецкого клуба «Анадолу Эфес». Ранее стало известно, что MVP Евролиги продлил соглашение с клубом.

По данным источника, за три года баскетболист заработает 16,65 млн евро. Соглашение было подписано по схеме «1+1+1».

Ранее появились слухи, согласно которым Мицич, выбранный «Филадельфией Сиксерс» на драфте 2014 года, может летом отправиться в НБА. Права на сербского игрока в настоящее время принадлежат «Оклахома-Сити Тандер».

В минувшем сезоне Мицич в среднем набирал 16,7 очка и делал 4,9 передачи. В среднем он проводил на паркете 30 минут. «Анадолу» в итоге выиграл Евролигу, а Мицича признали MVP турнира.