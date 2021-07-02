Седокова трогательно поздравила Тимму с днём рождения

Популярная певица Анна Седокова поздравила своего мужа форварда сборной Латвии и экс-игрока «Химок» Яниса Тимму с 29-м днём рождения.
«С Днём Рождения мой любимый муж! Знаешь, ты самый правильный человек из всех кого я видела в жизни. Ты всегда справедлив и добр. Ты мудр и силён. Ты мой пример и мотивация во всем. Каждое утро просыпаясь я благодарю за то, что ты рядом. Что бы с нами не происходило, как бы нас не шатало, какие бы испытания не выпали нам, я всегда знаю, что ты точно нас от туда вытянешь и спасёшь. У нашей семьи есть супергерой и это так кайфово. Люблю тебя. И через секунду скажу тебе ещё это лично. Потому что ты летишь со мной рядом. Потому что ты всегда рядом. А я всегда буду подносить тебе патроны. С Днём Рождения Янис Тимма!», — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
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