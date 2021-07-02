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Легенда «Детройта»: к чёрту Майкла Джордана и «Буллз». Я бы их вырубил

Легенда «Детройта»: к чёрту Майкла Джордана и «Буллз». Я бы их вырубил
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Бывший игрок «Детройт Пистонс» Рик Махорн негативно высказался о легенде «Чикаго Буллз» Майкле Джордане. Команды упорно конкурировали в конце 80-х и начале 90-х годов. «Детройт» выиграл титул дважды, после чего «Чикаго», наконец, удалось остановить соперника. После поражения баскетболисты «Пистонс» отказались пожать руки противникам.

«К чёрту Майкла Джордана и «Буллз». Если бы я в тот момент пошёл к ним, то вырубил бы их. Я бы надрал зад там каждому, от игроков стартовой пятёрки до всех запасных. Я не буду пожимать руки людям, которые не дали мне выиграть титул», — сказал Махорн во время подкаста Dan Batard Show.

Ранее негативно о Джордане отозвался и его бывший партнёр по команде Скотти Пиппен.

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