Чарльз Баркли: Скотти Пиппен сжигает все мосты. Я просто смеюсь над ним

Экс-звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что своими недавними высказываниями 6-кратный чемпион лиги в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен сжигает мосты со всеми друзьями из прошлого.



«Я разочарован в Скотти, потому что он сжигает все мосты. Я знаю, что у него выходит книга. Он нападает на Майкла Джордана, на Фила Джексона, на меня. Я просто смеюсь над ним, потому что, блин, нам по 60 лет, больше нет конфликтов. Я думаю, что это глупо и тупо», – сказал Баркли в программе Dan Patrick Show.



Ранее Пиппен назвал уход Майкла Джордана из НБА в 1993 году эгоистичным поступком, обвинил тренера Фила Джексона в расизме, а также заявил, что «Баркли никогда не дрался с темнокожими, если рядом не было арбитров».