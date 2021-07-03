Чарльз Баркли: Скотти Пиппен сжигает все мосты. Я просто смеюсь над ним
Поделиться
Экс-звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что своими недавними высказываниями 6-кратный чемпион лиги в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен сжигает мосты со всеми друзьями из прошлого.
«Я разочарован в Скотти, потому что он сжигает все мосты. Я знаю, что у него выходит книга. Он нападает на Майкла Джордана, на Фила Джексона, на меня. Я просто смеюсь над ним, потому что, блин, нам по 60 лет, больше нет конфликтов. Я думаю, что это глупо и тупо», – сказал Баркли в программе Dan Patrick Show.
Ранее Пиппен назвал уход Майкла Джордана из НБА в 1993 году эгоистичным поступком, обвинил тренера Фила Джексона в расизме, а также заявил, что «Баркли никогда не дрался с темнокожими, если рядом не было арбитров».
Комментарии
- 3 июля 2021
-
00:41
- 2 июля 2021
-
23:50
-
23:36
-
22:57
-
22:31
-
22:08
-
21:42
-
21:29
-
19:46
-
19:00
-
18:27
-
16:30
-
16:03
-
15:58
-
15:53
-
14:52
-
13:57
-
12:53
-
11:46
-
10:50
-
09:41
-
09:26
-
09:20
-
08:02
-
07:32
-
06:08
-
00:42
- 1 июля 2021
-
23:57
-
22:48
-
22:14
-
21:51
-
21:43
-
21:04
-
21:00
-
20:34
Партнерский контент