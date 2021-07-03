«Даллас» начал переговоры по обмену Кристапса Порзингиса с клубом Востока

Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис может быть обменен в «Шарлотт Хорнетс». Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Гетто Отелло Клубы, ссылаясь на источники. По сведениям обозревателя, клубы уже начали переговоры.

Ранее сообщалось, что Порзингис хочет покинуть «Даллас». По данным журналист Тима Макмакхона, причиной желания Кристапс перейти в другую команду являются натянутые отношения с Лукой Дончичем.



«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.



Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение сроком на пять лет на сумму в $ 158 млн.