«Чикаго» может подписать экс-MVP НБА

Бывший MVP НБА, баскетболист «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может перейти в «Чикаго Буллз», сообщает NBC Sports. По информации источника, MVP сезона-2010/2011 может вернуться в родной город.



Роуз является MVP 2011 года. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 646 матчей, в которых он набирал 18,5 очка, собирал 3,3 подбора и совершал 5,5 передачи. Деррик был обменян в «Никс» из «Детройт Пистонс» на Денниса Смита и драфт-пики.



Деррик Роуз уже играл в составе «Чикаго Буллз» с 2008 по 2016 год. Именно в составе команды из Чикаго Роуз завоевал звание MVP сезона.



Ранее сообщалось, что на Роуза может претендовать и «Лос-Анджелес Лейкерс», который может подписать 32-летнего баскетболиста в том случае, если команду покинет Деннис Шрёдер.