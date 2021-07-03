Отбор Олимпиады. Обидчик России разгромлен, Хорватия вылетела, Дончич выдал суперигру

Состоялись первые пять матчей 1/2 финала квалификации Олимпиады в Токио. Сборная Мексики, которая обыграла Россию на групповом этапе, разгромно проиграла Бразилии. Хорватия на домашнем турнире уступила Германии.
Турнир в Сплите
Бразилия — Мексика — 102:74 (24:18, 29:24, 27:15, 22:17)
Б: Бените 22, Лус 12, Гарсия 11, Кабокло 9 + 5 подборов, Хеттштеймен 9 + 5 подборов, Варежао 8, Матеус 8 + 6 передач, Диас 8
М: Крус 18 + 6 подборов + 6 передач, Айон 16, Мендес 12, Столл 11 + 7 передач, Рамос 7
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Fiba — The Basketball Channel.
Германия — Хорватия — 86:76 (19:23, 24:22, 13:18, 30:13)
Г: Ло 29 + 8 передач, Сайбу 13, Обст 11, Бартель 9 + 6 подборов, Вагнер 6, Фойгтманн 6
Х: Богданович 38, Хезонья 14 + 6 подборов, Шакич 6, Джордано 6, Жижич 5 + 6 подборов
Турнир в Белграде
Италия — Доминиканская Республика — 79:59 (22:14, 20:16, 24:8, 13:21)
И: Фонтеккио 17, Тонут 14, Полонара 9, Витали 8, Мэннион 8, Пайола 6, Мелли 5 + 5 подборов
Д: Фрэнсис 12, Энрикес 10, Солано 6, Торрес 6, Араухо 4 + 5 подборов
Сербия — Пуэрто-Рико — 102:84 (28:26, 23:14, 28:28, 23:16)
С: Мицич 21 + 8 передач, Бьелица 18 + 7 подборов, Анджушич 15, Петрусев 15 + 8 подборов, Теодосич 11 + 10 передач, Аврамович 6, Марьянович 5 + 5 подборов, Добрич 5
П: Пинейро 23, Кондитт 20, Клавелл 17, Браун 12 + 5 подборов + 10 передач
Турнир в Каунасе
Словения — Венесуэла — 98:70 (26:21, 22:20, 23:14, 27:15)
С: Тоби 27 + 12 подборов, Дончич 23 + 9 подборов + 13 передач, Зоран Драгич 12 + 5 подборов, Мурич 7, Блажич 6, Рупник 6, Чанчар 6
В: Каррера 16 + 6 подборов, Чурио 16, Кубиллан 10, Варгас 9, Гратерол 6 + 5 подборов
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Fiba — The Basketball Channel.
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