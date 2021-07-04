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Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг нашли способ тайно бойкотировать гимн США

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг нашли способ тайно бойкотировать гимн США
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Звёзды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант в течение всего сезона-2020/2021 бойкотировали государственный гимн, сообщает GQ.

Гимн США должен исполняться перед всеми матчами НБА. Баскетболисты обязаны стоять во время исполнения гимна, однако это правило в последние годы не всегда соблюдается из-за движения за социальную справедливость Black Lives Matter. Ирвинг и Дюрант нашли способ пропускать исполнение гимна, скрываясь в подтрибунном помещении после того, как гас свет и камеры переключались на рекламу.

«После того как Кайри Ирвинг вернулся в строй в январе, он начал уходить с предматчевых разминок за десять минут до начала игры, исчезая в тёмном туннеле арены и пропуская государственный гимн. Кевин Дюрант через минуту молча следовал за ним, когда камеры переключались на рекламу и гас свет», — отметил журналист Мэтт Салливан.

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