Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг нашли способ тайно бойкотировать гимн США

Звёзды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант в течение всего сезона-2020/2021 бойкотировали государственный гимн, сообщает GQ.



Гимн США должен исполняться перед всеми матчами НБА. Баскетболисты обязаны стоять во время исполнения гимна, однако это правило в последние годы не всегда соблюдается из-за движения за социальную справедливость Black Lives Matter. Ирвинг и Дюрант нашли способ пропускать исполнение гимна, скрываясь в подтрибунном помещении после того, как гас свет и камеры переключались на рекламу.



«После того как Кайри Ирвинг вернулся в строй в январе, он начал уходить с предматчевых разминок за десять минут до начала игры, исчезая в тёмном туннеле арены и пропуская государственный гимн. Кевин Дюрант через минуту молча следовал за ним, когда камеры переключались на рекламу и гас свет», — отметил журналист Мэтт Салливан.