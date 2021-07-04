«Милуоки» вышел в финал НБА, обыграв «Атланту» со счётом 4-2 в серии

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Атлантой Хоукс» и «Милуоки Бакс», который завершился победой гостей со счётом 118:107, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-2.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, набравший 30 очков и совершивший 4 подбора и 7 передач. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий Джру Холидэй – 27 очков, 9 подборов и 9 передач.

Наиболее результативным игроком «Атланты» стал лёгкий форвард Кэм Реддиш – 21 очко, 3 подбора и 3 передачи.

Напомним, на Западе в финал плей-офф НБА удалось выйти «Финикс Санз», который также в шести встречах разобрался с «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2).