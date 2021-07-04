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«Милуоки» вышел в финал НБА, обыграв «Атланту» со счётом 4-2 в серии

«Милуоки» вышел в финал НБА, обыграв «Атланту» со счётом 4-2 в серии
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Атлантой Хоукс» и «Милуоки Бакс», который завершился победой гостей со счётом 118:107, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-2.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, набравший 30 очков и совершивший 4 подбора и 7 передач. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий Джру Холидэй – 27 очков, 9 подборов и 9 передач.

Наиболее результативным игроком «Атланты» стал лёгкий форвард Кэм Реддиш – 21 очко, 3 подбора и 3 передачи.

Напомним, на Западе в финал плей-офф НБА удалось выйти «Финикс Санз», который также в шести встречах разобрался с «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2).

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
04 июля 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
107 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Реддиш - 21, Богданович - 20, Капела - 14, Янг - 14, Галлинари - 13, Коллинс - 13, Хаертер - 5, Л. Уильямс - 4, Оконгву - 3, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 32, Холидэй - 27, Коннотон - 13, Лопес - 13, Портис - 12, Тиг - 11, Такер - 5, Форбс - 5, Адетокунбо, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тупан
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