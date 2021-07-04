Кевин Дюрант на Олимпиаде будет в комнате со звездой, которая не против перейти в «Нетс»

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, включённый в состав сборной США на Олимпийские игры, будет во время тренировочного лагеря в Лас-Вегасе жить вместе с центровым «Кливленд Кавальерс» Кевином Лавом, утверждает журналист Эрик Слэйтер со ссылкой на собственные источники.
При этом «Бруклин», по данным ряда СМИ, является приоритетным вариантом для перехода Лава в межсезонье.
Состав сборной США (12 игроков)
Защитники: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
Форварды: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
Центровой: Бэм Адебайо («Майами»).
Олимпийский баскетбольный турнир в Токио начнётся 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведёт подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
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