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Кевин Дюрант на Олимпиаде будет в комнате со звездой, которая не против перейти в «Нетс»

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, включённый в состав сборной США на Олимпийские игры, будет во время тренировочного лагеря в Лас-Вегасе жить вместе с центровым «Кливленд Кавальерс» Кевином Лавом, утверждает журналист Эрик Слэйтер со ссылкой на собственные источники.

При этом «Бруклин», по данным ряда СМИ, является приоритетным вариантом для перехода Лава в межсезонье.

Состав сборной США (12 игроков)

Защитники: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Форварды: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Центровой: Бэм Адебайо («Майами»).

Олимпийский баскетбольный турнир в Токио начнётся 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведёт подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.