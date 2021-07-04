Брат Янниса Адетокунбо подписал 5-летний контракт в Европе

Форвард сборной Греции Костас Адетокунбо договорился о подписании контракта с «Олимпиакосом», утверждает Eurohoops. По данным источника, баскетболист принял предложение греческого клуба. «Олимпиакос» предложил 23-летнему игроку контракт на пять лет.

Младший брат звезды НБА Янниса Адетокунбо предыдущие два сезона провел в «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошлом сезоне в составе калифорнийцев он стал чемпионом НБА.

В сезоне-2020/2021 он в среднем набирал 0,8 очка и делал 1,3 подбора. Игрок проводил на площадке лишь четыре минуты. «Лейкерс» вылетели из плей-офф НБА уже в первом раунде.

Примечательно, что ранее сообщалось и об интересе к Костасу со стороны «Панатинаикоса». Греческий форвард в межсезонье станет свободным агентом.