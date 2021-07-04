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Квалификация Олимпиады. Италия сенсационно выбила Сербию, Германия прошла Бразилию

Квалификация Олимпиады. Италия сенсационно выбила Сербию, Германия прошла Бразилию
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В Сплите и Белграде завершились финальные матчи олимпийских квалификационных турниров. Их победителями стали сборные Германии и Италии, которые присоединились к Австралии и Нигерии в группе B на олимпийском баскетбольном турнире в Токио.

Германия — Бразилия — 75:64 (14:17, 22:17, 16:12, 23:18)

Г: Вагнер 28 + 6 подборов, Бенцинг 13, Ло 10 + 5 передач, Гиффи 8, Фойгтманн 8 + 11 подборов
Б: Варежао 14, Гарсия 10, Бените 9, Кабокло 9, Хеттштеймер 8, Матеус 6, Мейндл 6

Сербия — Италия — 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)

С: Анджушич 27, Петрусев 22 + 5 подборов, Добрич 17, Мицич 8, Марьянович 7, Бьелица 5, Теодосич 5 + 5 передач
И: Мэннион 24, Полонара 22 + 12 подборов, Фонтеккио 21 + 8 подборов, Тонут 15, Мелли 5

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