Квалификация Олимпиады. Италия сенсационно выбила Сербию, Германия прошла Бразилию
Поделиться
В Сплите и Белграде завершились финальные матчи олимпийских квалификационных турниров. Их победителями стали сборные Германии и Италии, которые присоединились к Австралии и Нигерии в группе B на олимпийском баскетбольном турнире в Токио.
Германия — Бразилия — 75:64 (14:17, 22:17, 16:12, 23:18)
Г: Вагнер 28 + 6 подборов, Бенцинг 13, Ло 10 + 5 передач, Гиффи 8, Фойгтманн 8 + 11 подборов
Б: Варежао 14, Гарсия 10, Бените 9, Кабокло 9, Хеттштеймер 8, Матеус 6, Мейндл 6
Сербия — Италия — 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)
С: Анджушич 27, Петрусев 22 + 5 подборов, Добрич 17, Мицич 8, Марьянович 7, Бьелица 5, Теодосич 5 + 5 передач
И: Мэннион 24, Полонара 22 + 12 подборов, Фонтеккио 21 + 8 подборов, Тонут 15, Мелли 5
Комментарии
- 4 июля 2021
-
23:33
-
23:27
-
22:57
-
22:54
-
22:50
-
22:20
-
21:30
-
19:56
-
18:23
-
17:14
-
16:01
-
15:09
-
13:55
-
12:09
-
11:02
-
10:37
-
09:47
-
09:41
-
08:37
-
08:28
-
07:56
-
07:24
-
05:58
-
01:06
- 3 июля 2021
-
23:55
-
22:36
-
21:47
-
21:07
-
20:11
-
20:00
-
19:13
-
18:45
-
17:52
-
16:09
-
15:14
Партнерский контент