Чарльз Баркли назвал гарантированного чемпиона НБА в этом сезоне

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли уверен, что «Милуоки Бакс» обыграет «Финикс Санз» в финальной серии плей-офф НБА сезона-2020/2021.



Баркли во время эфира TNT гарантировал победу «Бакс», нажав на специальную кнопку.



«Если Яннис Адетокунбо будет готов на 85-90 процентов, то «Милуоки» победит. Но я всем сердцем и душой буду болеть за своих «Санз», — заявил Баркли.



Стоит отметить, что Баркли ранее «гарантировал» победу «Милуоки» в шестом матче серии с «Атлантой». Это было его пятое подряд точное предсказание. В прошлых сезонах Баркли часто давал прогнозы, которые не сбывались.

Финальная серия НБА стартует 7 июня. «Финикс» имеет преимущество домашней площадки из-за лучшего результата в регулярном чемпионате.