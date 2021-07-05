Владимир Родионов предложил способ заметного улучшения игры сборной России

Президент «Автодора» Владимир Родионов поделился мнением о неудачном выступлении мужской сборной России в квалификации Олимпийских игр. Россияне потерпели два поражения и не смогли завоевать путёвку на турнир.

«Завершилась олимпийская квалификация, сборная России показала в ней неудовлетворительный результат. Это вызвало справедливое беспокойство руководства страны, вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение министерству спорта скорректировать лимит на легионеров в российских клубах. Выскажу свою точку зрения именно по этому вопросу.

Считаю целесообразным вернуться к формату «минимум 2 российских игрока на площадке одновременно». В нулевых это послужило отличной стартовой платформой для молодых спортсменов: лимит давал им право не просто смотреть на старших партнёров по команде со скамейки, но получать практический опыт, играя важную роль в матчах чемпионата страны. Что далеко ходить: Виктор Хряпа и Сергей Моня именно благодаря лимиту сначала попали из «Автодора» в ЦСКА, а затем и в НБА, став для сборной России незаменимыми игроками на долгие годы, как и многие другие игроки того же возраста.

Изменения в формате лимита назрели, потому что в клубах Единой лиги ВТБ на ведущих ролях — иностранцы, россияне «таскают рояль». А когда приезжают в сборную, то не справляются с игрой, так как попросту не привыкли быть лидерами. Одно дело, когда выходишь на площадку и твоя команда ведёт уже «+20», а другое, когда тебе нужно сделать решающий бросок в концовке встречи. К тому же зачем «изобретать велосипед» и придумывать какие-то новые ограничения, когда всё уже работало раньше и принесло свои плоды.

Повторюсь, я убеждён, что если российские игроки станут основными в своих клубах хотя бы в Единой лиге ВТБ, то уровень игры нашей сборной заметно повысится. В Евролиге – пожалуйста, выпускайте хоть всю пятёрку легионеров, если у вас есть такая возможность, но в Единой лиге ВТБ два игрока с российским паспортом обязательно должны быть на площадке. Мы всё-таки живем в России и должны учитывать интересы национальной сборной», — цитирует Родионова пресс-служба «Автодора».