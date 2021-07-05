Сборная Франции назвала итоговый состав на Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле назвал итоговый состав из 12 игроков для участия в Олимпиаде в Токио, сообщает Eurohoops.
Защитники: Томас Эртель (АСВЕЛ), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Франк Нтиликина («Нью-Йорк Никс»), Эван Фурнье («Бостон Селтикс»), Нандо Де Коло («Фенербахче»).
Форварды: Николя Батюм («Лос-Анджелес Клипперс»), Тимоте Луваву-Кабарро («Бруклин Нетс»), Гершон Ябуселе (АСВЕЛ), Петр Корнели («По-Ортез»).
Центровые: Руди Гобер («Юта Джаз»), Мустафа Фалль (АСВЕЛ), Венсан Пуарье («Реал»).
Ранее сообщалось, что на Играх должен будет выступить форвард «Каршияки» Амат Мбайе, но в последний момент его в заявке заменил Корнели. Франция сыграет в группе А с Ираном, США и Чехией. Матчи олимпийского турнира в Токио состоятся с 25 июля по 7 августа.
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