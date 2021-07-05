Лидер сборной Сербии порвал мышцы перед решающим матчем с Италией

Защитник «Анадолу Эфеса» и лидер сборной Сербии Василие Мицич признался, что играл с травмой в финале олимпийской квалификации против сборной Италии.



«Я никогда не искал себе оправданий, не буду делать это и сейчас. Всё, что скажу, так это то, что в конце разминки я почувствовал, что порвал одну из головок четырёхглавой мышцы бедра. Я не понимаю, как так вышло. Я постарался сыграть, но не мог действовать в полную силу. Жаль, что мы не попали на Олимпийские игры, но жизнь продолжается», — приводит слова Мицича SportKlub.



Накануне Италия в финале квалификации обыграла Сербию со счётом 102:95. Благодаря этой победе итальянцы в 13-й раз в истории выступят на Олимпийских играх. Соперниками Италии по групповому этапу станут Германия, Австралия и Нигерия.



Сербия — Италия — 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)



С: Анджушич – 27, Петрусев 22 + 5 подборов, Добрич – 17, Мицич – 8, Марьянович – 7, Бьелица – 5, Теодосич 5 + 5 передач.

И: Мэннион – 24, Полонара 22 + 12 подборов, Фонтеккио 21 + 8 подборов, Тонут — 15, Мелли — 5.