Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Атланта» определилась с главным тренером на ближайшие 4 сезона

«Атланта» определилась с главным тренером на ближайшие 4 сезона
Комментарии

«Атланта Хоукс» подписала четырехлетний контракт с Нэйтом Макмилланом, который стал полноценным главным тренером команды без приставки исполняющего обязанности, сообщает Hoops Rumors.

«Хоукс» и Макмиллан достигли принципиальной договоренности утром после того, как команда обыграла «Филадельфию Сиксерс» (4-3) во втором раунде плей-офф НБА вышла в финал Восточной конференции, но не сразу объявили о сделке.

Макмиллан начал сезон-2020/21 на посту помощника главного тренера «Атланты» Ллойда Пирса. После старта 14-20 в регулярном чемпонате Пирс был уволен. Макмиллан стал временно исполняющим обязанности главного тренера. «Хоукс» закончили регулярку с балансом 27-11 и дошли до финала Восточной конференции, где проиграли «Милуоки Бакс» (2-4).

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021