«Атланта» определилась с главным тренером на ближайшие 4 сезона

«Атланта Хоукс» подписала четырехлетний контракт с Нэйтом Макмилланом, который стал полноценным главным тренером команды без приставки исполняющего обязанности, сообщает Hoops Rumors.



«Хоукс» и Макмиллан достигли принципиальной договоренности утром после того, как команда обыграла «Филадельфию Сиксерс» (4-3) во втором раунде плей-офф НБА вышла в финал Восточной конференции, но не сразу объявили о сделке.



Макмиллан начал сезон-2020/21 на посту помощника главного тренера «Атланты» Ллойда Пирса. После старта 14-20 в регулярном чемпонате Пирс был уволен. Макмиллан стал временно исполняющим обязанности главного тренера. «Хоукс» закончили регулярку с балансом 27-11 и дошли до финала Восточной конференции, где проиграли «Милуоки Бакс» (2-4).



