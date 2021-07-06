Назван статус Янниса Адетокунбо на первый матч финала НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо с высокой вероятностью пропустит первый матч финальной серии НБА с «Финикс Санз», сообщает ESPN.
Во время четвертой встречи серии против «Атланты Хоукс» в финале Восточной конференции Адетокунбо повредил левое колено. С тех пор он восстанавливался после травмы и не выходил на площадку, команда смогла выиграть два решающих матча без него. По словам главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера, в понедельник Яннис смог отдельно от команды поработать на площадке. Буденхольцер не стал уточнять, какие упражнения и движения на данном этапе баскетболисту удаётся выполнять без болевых ощущений.
«Он провел хороший день. Добился хорошего прогресса», – заявил Буденхольцер.
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