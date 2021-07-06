Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван статус Янниса Адетокунбо на первый матч финала НБА

Назван статус Янниса Адетокунбо на первый матч финала НБА
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо с высокой вероятностью пропустит первый матч финальной серии НБА с «Финикс Санз», сообщает ESPN.

Во время четвертой встречи серии против «Атланты Хоукс» в финале Восточной конференции Адетокунбо повредил левое колено. С тех пор он восстанавливался после травмы и не выходил на площадку, команда смогла выиграть два решающих матча без него. По словам главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера, в понедельник Яннис смог отдельно от команды поработать на площадке. Буденхольцер не стал уточнять, какие упражнения и движения на данном этапе баскетболисту удаётся выполнять без болевых ощущений.

«Он провел хороший день. Добился хорошего прогресса», – заявил Буденхольцер.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021