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Рэйчел Николс высказалась после скандала на ESPN. Перкинс и Джефферсон огласили позицию

Рэйчел Николс высказалась после скандала на ESPN. Перкинс и Джефферсон огласили позицию
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Ведущая ESPN Рэйчел Николс принесла извинения своей коллеге Марии Тэйлор. Ранее в сеть утекла аудиозапись, на которой Николс выражает недовольство тем, что Тэйлор работала на финальной серии НБА в прошлом сезоне. Николс предположила, что эфир достался её коллеге, так как она является темнокожей.

«Первое, чему учат в школе журналистики, — это не провоцировать различные истории. И я не планирую нарушать это правило сегодня. Не хочу отвлекать внимание от фантастического финала. Но хочу сказать, что я очень уважаю и ценю своих коллег на ESPN. Я приношу глубочайшие извинения Марии Тэйлор, понимаю, какую боль причинила ей. Я счастлива быть членом выдающейся команды на ESPN», — цитирует Николс New York Post.

Бывшие игроки НБА Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс, которые являются соведущими программы Jump вместе с Николс, поддержали свою коллегу.

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