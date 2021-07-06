Владислав Трушкин перешёл в «Локомотив-Кубань»

Пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань» объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Владиславом Трушкиным. Стороны заключили контракт по схеме «1+1». В разные годы форвард выступал за «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Енисей» (Красноярск), УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
В 2017 и 2020 годах Трушкин принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.
«Универсальный игрок, который может играть на нескольких позициях. Агрессивен в защите и на подборе. Обладает стабильным дальним броском, может взять на себя ответственность в решающие минуты. Влад имеет опыт игры на высоком уровне, и его талант ещё до конца не раскрыт. Командный игрок, верим, что он поможет команде, и с ним «Локомотив» станет ещё сильнее!» — сказал главный тренер «Локо» Евгений Пашутин.
«Привет, «Локосемья», очень рад присоединиться к команде! Знаю, что «Локо» всегда нацелен на высокие результаты, это вдохновляет. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы помочь команде достичь поставленных целей! До встречи на паркете!» — добавил Трушкин.
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